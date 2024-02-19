大陸為期8天的史上最長春節假期正式結束，但相較於旅遊熱、春節檔電影票房飄紅，假期間新房市場成交較為平淡，重點監測城市新房日均成交面積較前一年下降27％。而有別於新房市場表現，數據顯示，重點城市二手房市場今年春節的交易量水準比去年仍有明顯增加，年比增加超7成。

澎湃新聞報導，中指研究院的監測數據顯示，2024年春節假期期間（10日至17日），25個代表城市新房日均成交面積較2023年春節假期下降約27％。另據中指研究院《2024年春節置業調查》數據，近半數受訪者表示在春節期間看房但未購房，消費者觀望情緒仍較重。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，春節期間，房地產市場表現較為一般，儘管各地節前便已開展促銷活動，多數樓盤「春節不打烊」，但房企營銷力度多是延續此前水準。從市場情況來看，春節期間部分城市售房處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡，僅部分熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。

具體而言，春節假期間，北京商品住宅成交17套（0.2萬平方公尺），認購18套（0.21萬平方公尺）；上海新建商品住宅成交0.44萬平方公尺；深圳新建商品住宅成交0.32萬平方公尺；廣州新建商品住宅成交0.15萬平方公尺。顯示大陸一線城市的房市整體表現較平淡。

從二手房市場來看，貝殼研究院監測數據顯示，2024年春節假期重點50市二手房看房量及交易量水準，比2023年春節假期有明顯回升。貝殼研究院指出，今年交易量水準比去年仍有明顯增加，年比增加超7成。一線城市交易量比去年同期微降3％，二線城市增加98％，三線城市增加65％。

從城市來看，一線城市中，北京的看房量及交易量較去年略有下降，深圳交易量較去年翻倍；二、三線城市中，蘇州、鄭州、西安、南京、武漢、合肥、成都、寧波、佛山、濟南、無錫、銀川、洛陽、惠州、常州等城市交易量都較去年翻倍。