高等檢察署繼清查大量門號申辦網購平臺虛設帳號後，為有效防堵外籍人士門號（又稱外勞卡）、境外漫遊門號（又稱黑莓卡）用於電信詐欺，於23日邀集國家通訊傳播委員會、數位發展部、內政部移民署、內政部警政署等單位，共同討論精進防制外勞卡、黑莓卡詐騙相關作為。國民黨立委廖偉翔痛批，NCC在備詢時對相關進度的答覆根本鬼扯；他還質疑，警示帳戶聯防通報子系統竟仍在用傳真辦案，這樣夠數位發展嗎？

「黑莓卡仍氾濫，打詐還在靠傳真？荒謬打詐國家隊！」廖偉翔在臉書發文提到，他今(24日)質詢時問NCC，去年聲稱要落實「未經實名制黑莓卡將無法在台上網」以杜絕詐騙，如今進度如何？他痛批：但NCC的答覆，根本就是鬼扯！因為到現在，只要上網搜尋，很輕鬆就能買到「不記名、免登記、免證件、隨插即用」的黑莓卡！

廖偉翔質疑，最可笑的是，販售黑莓卡的廠商還直接在首頁怒嗆NCC「今年1月13日隨著總統大選落幕，電信公司宣布撤銷對台灣漫遊上網卡的實名制政策，導致我們蝦皮獲得一堆負評，NCC不是想要全面實名制嗎，怎麼只實施十天就馬上取消。」讓NCC威信掃地，NCC卻毫無作為，不禁讓人疑惑，到底是有人定調政策轉彎，還是機關效能不彰？

廖偉翔直言，不只NCC對黑莓卡監管不力，NCC前委員蕭祈宏更利用人脈帶二類電信取得門號，教導業者用黑莓卡製造斷點，當法官、檢察官業務爆量的時候，NCC卻態度轉彎消極不作為，前委員更成為詐團助力，簡直是詐團幫凶，更對不起案件爆量過勞、壓力過大墜樓的檢察官與法官。

廖偉翔指出，還有基層員警反映，數發部跟警政署合作的「警示帳戶聯防通報子系統」，不只外籍人士護照號碼跟身分證號不同會無法併案，登載系統至今員警只能先下載資料再傳真，如果一案牽涉多家銀行，還要分別多次溝通傳真，甚至系統還會當機，資料到了，車手錢都領完、人都跑了！打詐國家隊成立至今，還在用傳真辦案，這樣夠科技嗎？夠數位發展嗎？夠多元宇宙嗎？打詐國家隊的相關單位，都應該確實檢討！