行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，國民黨立委許宇甄痛批，行政院長陳建仁執意將這些人選送來審查，是故意要當將他們當砲灰？為何不等卓榮泰就任後再提名人選，究竟是誰在背後下指導棋？

許宇甄表示，今天行政院通過提名NCC委員名單，爭議人選一個不減，國民黨團已多次提醒，陳建仁院長執意將這些人選送來審查，是故意要當將他們當砲灰？為何不等卓榮泰就任後再提名人選，究竟是誰在背後下指導棋？非得在政權交接前送到立法院審查？

許宇甄認為，為了讓國人對NCC恢復信任 ，NCC委員不該有太強的政治意識形態，這次的人選完全不符合這個基本要求，若人選無法獲得國人信任，不符合人民期待，國民黨團不會同意這次人事案。

許宇甄指出，上週媒體報導，在某位「媒體大亨」的強勢干預下，找了賴清德的鐵桿兄弟抗議，讓原本的NCC主委人選劉柏立慘遭民進黨內部否決，今天名單中果然將主委人選換成媒體大亨好朋友翁柏宗，要管媒體的單位竟然由媒體大亨決定主委人選，若讓這樣的名單通過，下屆的NCC還能有什麼樣的表現？怎麼維持應有的獨立性？又怎麼能做好通訊傳播監理業務？

許宇甄強調，民進黨執政這八年來，已發生多起高爭議性案件，翁柏宗被提名人幾乎無役不與，早已讓社會大眾對NCC的獨立性和專業性頗有疑慮；電信詐騙事件頻傳，負責監管的平台事業管理處長詹懿廉的能力備受質疑，此時被提名擔任委員令人難以苟同；學者羅慧雯立場鮮明，擔任NCC委員如何維持獨立性、中立性？這個人選要擔任獨立機關的委員，無法令人信服，奉勸民進黨，重新思考人選，吃相不要如此難看，國民黨團不會讓爭議人選輕易過關。

國民黨立委洪孟楷表示，看守內閣提名NCC委員名單，與媒體報派人選一致，證明之前測風向動作粗糙，坐實NCC依然要做民進黨的打手而非獨立中立單位，不尊重新民意也罔顧在野黨要求。主委人選甚至與謠傳媒體大亨出手一致，難道媒體大亨才是地下主委？這批委員過往有諸多爭議言論，實在不適合就任專業客觀的傳播委員會。

洪孟楷痛批，提出如此對人民沒誠意的名單，如果民進黨團還要護航，這才是唾面自乾，這份名單是逼國會要退回要求重提。