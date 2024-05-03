國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥將於7月底任期屆滿，但近期卻在立法院跟藍白立委槓上，不僅遭痛罵態度有問題，還被移送監察院。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，陳耀祥是「一皮天下無難事」，且目標群眾是鎖定綠營黨政高層，強勢表現忠黨愛國，搞不好某天又能華麗轉身做高官。

對於陳耀祥的強硬態度在立法院引爆藍白立委怒火，鈕則勳1日在廣播節目《POP大國民》表示，從陳耀祥的策略脈絡分析，可以看出斧鑿痕跡，反正陳7月底就會卸任，回學校任職也是好自為之，現在可以讓立委們盡情地罵，反正最後立委也會跟他分道揚鑣，一點關係都沒有，一皮天下無難事，他根本沒在怕的。

另一方面，鈕則勳也分析，陳耀祥在立法院的強勢表現，是有鎖定特定的目標對象，就是民進黨的黨政高層，或是綠營支持者。可能陳耀祥是自己理性樂觀的認為，他今天作為主委的高度，維護了NCC的尊嚴，搞不好民進黨高層覺得「耀祥你表現得非常之好」，說不定回校教書後，日後某一天又能華麗轉身做高官。

鈕則勳認為，陳耀祥的目標受眾對象根本不是一般中間選民，主要就是針對民進黨的黨政高層和綠軍支持者，陳耀祥要讓他們覺得「耀祥你這一番表現，真的是忠黨愛國」，因此陳耀祥現在當然會認為，只要民進黨高層對他有一定程度的肯定就可以了，也不需要管中間選民和藍白選民，反正他未來也不會投入選舉，跟藍白立委之間的唇槍舌戰就是賭氣，反正以後陳回學校，立委也咬不到他了。