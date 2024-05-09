藍委徐巧芯的大姑（劉向婕）夫婦涉洗錢詐騙，涉案公司負責人林于倫被起底是民進黨員，且3人都挺綠，引發熱議。親綠名嘴溫朗東砲轟徐巧芯，卻被挖出他高中辯論社與林于倫、劉向婕的同框照，遭酸：全套的交情裝不熟？溫朗東今(9日)發文提到他談徐巧芯的節目大量被檢舉，連絡信箱就是徐巧芯在台北市議會的公開email。媒體人謝曜州質疑，NCC會洩漏檢舉者的個資？名嘴黃揚明則直呼：徐巧芯這次可以去告NCC了。

溫朗東今(9日)在臉書發文表示：剛收到媒體朋友通知，四月以來，關於自己談到徐巧芯的節目，大量被一位「徐小姐」向NCC檢舉，「徐小姐」的連絡信箱，就是徐巧芯在台北市議會的公開email。他直呼，「讓媒體同仁、法務浪費時間處理妳的檢舉信，進而對媒體造成壓力。我在此對徐巧芯濫用檢舉機制、箝制媒體自由作出最後通牒：只要我發現妳在今天之後還來玩這種爛招，我就搬去松山信義罷免妳！」

對此，謝曜州發文質疑：NCC會洩漏檢舉者的個資？並強調，當事人要不要檢舉，他家的事；「但NCC如果真的洩漏檢舉者個資，這違規違法喔！」

黃揚明直言，不管是誰檢舉，當檢舉人採匿名不公開方式檢舉，被檢舉對象竟會拿到檢舉人的相關資訊且還對外公開，NCC內部肯定違反了保密義務。「徐巧芯這次可以去告NCC了！」

針對溫朗東提罷免，粉專「不演了新聞台」則酸：「某東說徐巧芯再檢舉他造謠，他就要搬去松信提罷免。我興奮到發抖。這次，會是全套吧？」