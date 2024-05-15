大陸國台辦今(15日)宣布，懲戒資深媒體人劉寶傑、退將于北辰、民進黨政策會執行長王義川、時事評論員李正皓和財經專家黃世聰等5位名嘴，理由是他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立。于北辰直呼這是「最大的榮譽勳章」。也有媒體人認為，此舉徒讓這5位台灣價值飆升，令其他名嘴起而效尤。粉專「不演了新聞台」直呼，當事人覺得被授勳很爽，但背後想把華劇賣進大陸的老闆未必與有榮焉。

針對國台辦的宣布，劉寶傑表示，將在今晚的節目回應國台辦的批評。于北辰撂話，這是「最大的榮譽勳章」，若大陸不實施民主，他終生不會踏上大陸領土。王義川回應，一方面講歡迎對話，又對台灣人的言論自由指指點點，無助於兩岸關係，建議國台辦深自反省。李正皓表示，獲得光榮的制裁「不用羨慕我」。黃世聰則說，一切如常，藍綠紅白他都敢罵。

媒體人黃揚明發文強調，此舉只是讓這5位台灣價值飆升，節目收視率增加、通告滿檔，令其他反中名嘴紛紛加碼抗中，追求有朝一日能榜上有名。名嘴歷史哥李易修則質疑，這下從「商業反共」變成真的「實際反共」了，反過頭來還加強「商業反共」能量，「這不是白給對方聲量嗎？」

「制裁名嘴這種事是這樣。」不演了新聞台直言，當事人覺得自己被授勳，爽得不得了；但是背後想把華劇賣進大陸的老闆，就未必與有榮焉。

網友表示「如果國台辦要制裁，為何綠媒銷往大陸的台劇不禁止？說真的我總是覺得紅綠是一家親」、「認同」、「不知道哪時候可以看到連坐節目的電視台？」、「真的，大陸制裁名嘴，不如禁背後老闆的出品有效」、「其實閒著沒事看他們的誇張表演挺歡樂的」、「看似國台辦發表很突兀，其實後續比較有看頭」、「以前FTV的《意難忘》，在CCTV冷門時段開出高收視率」。