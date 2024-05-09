準總統賴清德將於本月20日正式就職，新政府人事也已全數底定，但前立委高嘉瑜落選至今仍沒有新工作。對此，高嘉瑜最新回應，「賴清德一直是非常溫暖、重情重義，很栽培年輕人的人，自己還有要反省、改進的地方，也要為2026做準備，大家不用替我擔心，目前為止都是最好的安排」。

對於網友提問「想問嘉瑜有沒有可能入閣，最近有徵詢過你嗎？」高嘉瑜今（9）日在網路節目《鄉民大學問》親自回應，「大家不用替我擔心，因為其實賴清德跟我從很年輕的時候，他就很幫忙，賴清德一直是非常溫暖、重情重義，很栽培年輕人的人」，至於2026她已經說過不會缺席。

高嘉瑜也說，以現在來講，如果內閣有更多優秀人選，能夠為國家付出，「對我而言，還有很多要檢討、反省的地方，除了持續努力之外，也要為2026做準備，目前為止一切都是最好的安排，大家不用替我擔心，我過的很好」。