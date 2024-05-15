蔡英文總統即將在520卸任，準總統賴清德近日已陸續公布相關人事名單，第16任總統副總統交接小組14日再公布新人事案，現任總統府副祕書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副祕書長。對此何志偉表示，將會全力以赴。媒體人謝寒冰指出，最重要的是何志偉不屬於英系，而賴清德最忌憚的就是英系，所以要找不是英系的人在身邊。至於何過去曾有拿小本子洩秘的紀錄，會否被排除？就要看英系敢不敢公然這樣做。

「也可以說驚訝，也可以說不驚訝，因為何志偉本來跟賴清德關係就不差！」謝寒冰14日在《國民大會》節目表示，何一定會有一個位子，只是大家沒想到是一個相對比較重要的位子，其實蠻香的，而且是總統身邊的人，所以表示他是有上達天聽能力的。

謝寒冰強調，更重要的就是，何志偉不屬於「英系」，「我覺得這個非常重要！」

謝寒冰指出，因為現在對賴清德來講，他最忌憚的就是英系，所以他要找不是英系的人在他身邊。主持人謝曜州說：他是要拉攏非英系的人，組成一道牆？「對啊！」謝寒冰說，他已經被迫在內閣的某些職位的選擇上，必須要去考量蔡英文的意見跟美國的意見。

「那其他的地方，當然能不要英系、就不要英系！」謝寒冰直言，他是要用這個東西來作突圍，因為總統的職權，理論上只有國防外交。謝曜州提到，英派的人過往討厭何志偉，是因為他常常拿著小本子，到外面去洩密之類的；那會不會英系組成的這個國安團隊裡面，可能要排除這位「死小孩」？謝寒冰質疑，那就要看他們敢不敢這樣做？「當初你說何志偉洩密，搞不好洩密就是洩給賴清德啊！誰曉得？誰知道咧？」

謝寒冰直呼：「這個他們自己會去喬啦！」