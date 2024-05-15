民進黨今中常會，據轉述，列席的行政院副院長鄭文燦在請假多時候，今天最後一次以行政院副院長的職務現身中常會；鄭文燦會中報告花蓮重建補貼方案執行狀況，結束後也跟大家握手。

鄭文燦自從選後因為交通違規記點遭賴清德在中常、執會中「狂電」三次，三月初就開始中常會請假，這次新內閣人事，鄭文燦新職務備受關注，最後是接任海基會董事長一職。今天是鄭文燦終於現身中常會，以後就不用在列席，頗有跟大家道別之意。

據轉述，鄭文燦會中報重建方案執行過程指出，目前已經盤點好，也跟災民意願調查，大家都希望住組合屋，因為求學跟工作地點，有其便利性，也不希望被貼標籤，所以選擇政府的租屋普補貼。

民進黨今中常會邀請社團法人台灣運動好事協會創辦人／執行長劉柏君以「台灣運動軟實力-運動外交新思維」為題專案報告，民進黨發言人吳崢會後轉述黨主席賴清德聽取報告後裁示，劉柏君除了擔任棒球裁判，還在運動、女性權益、性別平等、身心障礙、宗教文化、教育平權、國民外交上做了許多倡議，做了我達不到的事情，也讓世界看見台灣，貢獻非常多。

此外，賴清德致詞時指出，近期進入夏季，將是腸病毒的好發季節，全國已經有256班次的校園、幼兒園與托兒所停課。面對影響孩子的病毒，中央地方應該緊密合作，絕不能掉以輕心。在防範疾病擴散的任務中，務必確保的是資訊的透明與流通，加強民眾的信心，才能避免疫情擴大，保護孩子的安全。

他說，也請衛生主管機關，包括中央的衛福部、地方政府的衛生局等相關單位，應該要互相配合，廣泛地推廣、宣導洗手運動，防治腸病毒蔓延。

最後賴清德還提醒大家，「要多洗手」。