身兼民進黨主席的準總統賴清德將在14日宴請民進黨立委，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（９日）表示，餐會約時間前後花了快2個月，有媒體稱是不是為了國情報告，做事前沙盤推演？她說，「完全無涉、完全無關」，餐會是為了讓大家加油打氣，沒有要針對特別的議題，這場餐會非常單純。

吳思瑤表示，她要還原與澄清，就是她協助這場餐會，每次在中常會或其他場合與賴清德見面，賴清德非常關心立法院運作，賴過去也是最強幹事長，也給菜鳥幹事長的她很多提醒、敦促、指導。

吳思瑤說明，賴清德心心念念的是新國會生態，如何讓大家團結作戰，他給予更大的助力、正能量，餐會講了很久，賴清德是以主席身分，想要跟黨籍立委聚聚，聽聽大家建議，也給大家加油打氣。

吳思瑤說，國會最近繁忙，餐會約時間前後花了快2個月，時間敲在下週二晚間，終於能夠交換意見，有媒體稱是不是為了國情報告，做事前沙盤推演，「完全無涉、完全無關」，餐會是為了讓大家加油打氣，沒有要針對特別的議題，這場餐會非常單純。

至於民進黨在院會表決連吞16敗，賴是否要安撫民進黨立委？吳思瑤指出，立法院一直表決一直輸，這是可以預判的，選舉結果，民進黨席次就是比國民黨、民眾黨少了一些，表決會輸，但論述不能輸、社會對話不能輸。

她批，藍白聯手凡事坐特快車，打包協商、表決，藍白沒收的不只是國會民主討論，也閹割重大議題社會對話，民進黨雖然在表決屢戰屢敗，但會屢敗屢戰，會累積民意最大支持。