國民黨立委牛煦庭日前提出將修正勞動基準法，讓「試用期法制化」，薪水不得低於應聘工資80％等，卻遭綠營猛烈攻擊，國民黨立委吳宗憲今反批準衛福部政務次長林靜儀帶頭認知作戰。立法院民進黨團幹事長吳思瑤笑稱，啼笑皆非。認知作戰只有國民黨最擅長，民進黨看不到國民黨的車尾車。

針對牛煦庭提出試用期8成薪修法，藍委指控綠搞認知作戰，吳思瑤直呼「啼笑皆非，國會怎麼這麼多笑話呢？」牛煦庭、吳宗憲提出適用期8成薪、適用期法制化，社會無法接受，也是違反勞動制度相關法規，適用期不應當合理化，國民黨法制化，提出這樣笑掉大牙的法案，社群炸鍋、社會開始串連反制。

吳思瑤說，好像還有指責到未來衛福部次長林靜儀，指林發臉書、寫脆文評論此離譜法案，台灣是言論自由的國家，在林靜儀人事佈達之前，享有100％言論自由，對於離譜提案每人都可以發言譴責，縱使林靜儀未來成為衛福部次長，同樣也肩負為政策捍衛、為公理正義說話的權利。

吳思瑤反批，這是什麼認知作戰？認知作戰最懂、玩得最專善，也最樂此不疲的就是國民黨，認知作戰就是國民黨與共產黨施加在台灣社會的地方，利用台灣言論自由進行不利於台灣國家社會正面發展的事務，認知作戰只有國民黨最擅長，「我們看不到他們的車尾車。」