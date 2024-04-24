根據央行公布，3月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.38％及6.15％，差距已縮小為0.77個百分點，主要是外資淨匯入所致。累計前三月M1B及M2平均年增率分別為4.47％及5.73％。

觀察股市指標，3月台股月平均股價指數走高到19,843點，再創歷史新高，連帶使股市融資餘額月底數繼續上揚至3,790億元，創2021年3月以來新高水準。而有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，繼2月跳升1,317億元後，3月續升564億元至3兆5,126億元。

央行官員分析，餘額創新高，主要與股市交投熱絡有關，股價向上走，加上成交股數增加，都使證券劃撥存款餘額反映上升；即使4月股市修正，以目前國內資金動能來看，足以支應經濟成長，且股市資金動能也無虞。

官員進一步指出，最近有三大因素，使全球股市修正，一是美國聯準會官員鷹派發言，對於通膨下降緩慢，認為可維持高利率一段時間，對股市帶來負面因素；二是近期美股科技股修正，市場對AI及電動車看法下修；三是台積電法說會上，對半導體展望也有下修，導致4月整體股市逐步修正，也可能影響證券劃撥帳戶餘額下滑。

若從台股交易比重來看，3月本國自然人（散戶）占比為55.4％、與上月持平，至於僑外法人（外資）則由上月33％降為3月32.1％，本國法人（內資）則由上月11.6％升為12.5％。

至於近期ETF熱潮帶動下，也使活性存款餘額上揚。官員說明，由於投資ETF，資金會先暫存在基金的活存帳戶，由於3月多檔ETF募集，是得活存略增，而台股熱絡也推升活儲金額成長，3月整體活期性存款餘額衝上24.2兆元，創下歷史新高，年增5.75％則是2002年9月來最高增速。

另，觀察外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，3月雖小升至1,921億元，但相較過去動輒2,000億元以上，近期餘額似乎下滑。官員認為，主要也歸納三大因素，一是過去前兩年現金股利多，外資收到盈餘增加，就使存款上升；二是現在外資匯出入很方便，當前美元對強勢，就可能先行匯出，因而影響餘額下降；三是外資在台股進出，同樣也會影響到餘額變動。