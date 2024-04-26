外資指出，美元今年以來表現強勁幾乎不足為奇。只需快速瀏覽您的交易屏幕和最新頭條，就能明白這一點。在很大程度上，市場對FED預期的重新定價負有責任，「長期更高」的美國利率使美元對其他貨幣更具吸引力。此外，其他經濟體，尤其是中國和歐盟的相對增長疲軟也有助於美元，同樣，地緣政治風險上升也支持美元。

也就是在這樣「強勢美元」的趨勢下，亞幣跌跌不休。致使印尼央行在本周24日出手宣布升息1碼。

外資分析，美元走強對亞洲大部分地區來說應該是個好消息，出口依賴型經濟體將因此而受益。然而，亞洲各國央行似乎正在抵制其貨幣貶值，推遲政策利率下調甚至實施貨幣政策收緊，就像印尼銀行本週所意外採取的加息舉措一樣。

為什麼會有這種抵制？為什麼不讓美元飛揚？部分原因當然是匯率波動不利，因此各央行正在盡力抑制波動，即使無法完全改變其方向。與此同時，通膨擔憂再度出現：尤其是在全球油價高企之際，急劇貶值可能會加劇通膨壓力。因此，考慮到最近通膨增，大多數央行行長試圖盡可能將美元保持在相對穩定的水平上並不奇怪。

至於台灣央行是否會再進一步升息？關鍵是CPI數據，因為通膨是將影響CBC政策近期走向的最重要因素。外資預測，台灣CPI通膨將在2024年下半年趨於穩定，並下降至2%以下。央行自2024第二季起至2025年底，都將維持利率不動，預估至少是連7凍。

支撐央行利率連7凍的因素包括:一、在未來幾個季度，台灣的經濟成長可能會保持強勁，這得益於出口的恢復和強勢的人工智能結構性風潮。二、三月份的CPI通膨降至2.1%，低於市場預期，即使四月開始實施電價上漲，外資認為整體CPI通膨不太可能受到即時的重大影響（可能只增加0.1個百分點）。估計，由於蔬菜和水果價格的逐步下降，4月份的整體CPI可能進一步降至2%以下，然後在隨後的幾個月再次上升。CPI通膨數據尚未看到需要警覺的跡象。