根據路透報導，日圓兌美元匯率2日盤中貶值0.9％報約156日圓。日圓匯率1日盤中在30分鐘內由157.5日圓急速升值近3％至153日圓，主要是投資人根據貨幣市場數據，懷疑日本財務省已砸出約350億美元去支撐日圓匯率。

日圓匯率在1日盤中急升，是出現在美股收盤和聯準會結束貨幣政策會議之後。財務省主管外匯事務的副大臣神田真，不對日本政府是否干預匯市做評論。

澳洲Capital.com分析師Kyle Rodda認為日圓急升，正好是抓準聯準會的政策決議令美元走勢疲弱的有利時機出手。

他認為這「突襲」行動應該是日本財務省用來懲罰放空日圓的投機客，並對放空日圓的人發出警告。

日圓兌美元匯率今年來貶值逾1成，因為市場一再延後聯準會降息時間的預測，讓美日之間的利差維持頗大差距，成為日圓走弱的主因。日圓兌美元匯率在29日曾貶破160日圓大關創34年新低。