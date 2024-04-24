永豐銀行連續二年冠名贊助T1聯盟「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，力挺球隊邁向冠軍之路；鄰近主場－桃園巨蛋體育館的桃園及北桃園分行營業大廳也模擬球場實景，於提供金融服務外，邀請民眾體驗球場熱血氛圍，呼應球隊2023~24年賽季精神「無我Team Work」，不分你我一同以行動支持在地球隊，進而提升全民運動風氣。

永豐銀行表示，桃園及北桃園分行創新注入台啤永豐雲豹隊主場元素，搭配設置主題拍照牆、背板及投籃地貼等，客戶進入分行可與球星－NBA級球員卡森斯（DeMarcus Cousins）、最佳外援克羅馬（Lasan Kromah）、當家控球後衛蔣淯安及各主力球員的看板合影，打造沉浸式體驗，一次滿足金融理財與運動生活需求，也為分行挹注全新活力。即日起至下周五（5月3日），前往永豐銀行桃園、北桃園分行掃描專屬QR CODE並觀看影片及完成問卷，即可抽小蜜豐金Bee 10點。

持續支持國內多元運動發展，永豐銀行表示，包括自2019年起贊助政治大學雄鷹籃球隊並創紀錄取得UBA首次四連冠及2021年起贊助台啤永豐雲豹職業籃球隊等，透過實際行動支持國內體育多元發展，亦自前（2022）年起連年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，去（2023）年也獲頒「贊助類金質獎」與「贊助類長期贊助獎」雙料殊榮。