第一金旗下主力獲利來源第一銀行，盈餘分配上繳現金股利連二年下滑，由2022年的90億元、2023年的75億元，今年續降至67.5億元，但因金控去年整體獲利亮眼，去年稅後純益達224.61億元，每股稅後純益（EPS）為1.65元，連三年改寫新高，使今年股利不只持平，甚至還微幅拉高。

另，第一金24日也公告，董事會通過盈餘轉增資發行新股案，發行總金額為40.86億元、普通股4.086億股，每張配發30股。

至於今年第一金董事會改選，24日也公告被提名人名單，共提名5席獨立董事、11席一般董事，現任董總邱月琴及陳芬蘭均在列，將選出5席獨董、10席一般董事。

根據第一金公告被提名人名單出爐，包括財政部提名8席、臺銀提名2席，加上民股提名1席，今年將選出獨立董事為5席、一般董事10席。本屆被財政部新增提名1席為國庫署組長王淑儀，而臺銀提名2席中，其中1席由原先的姚梨鈴換為田振慶，其餘名單均與上屆相同，另5席獨董名單不變。

回顧第一金2021年改選董事席次，獨立董事為5席、一般董事10席。一般董事中，財政部7席、臺灣銀行2席，公股共拿下9席，另1席為民股的前明台產險陳家、全球通投資公司代表人陳安甫。