台指期30日開低回檔，盤中暫報20,545點，下跌5點，成交口數約2.6萬口；小電子期上漲3.1點，報價1,066.4點；小金融期上漲2.8點，成交價1,872點。

美國財政部公布1到3月發債規模7,480億美元，低於1月時預估的7,600億美元，4到6月預計發債規模為2,430億美元，高於1月時預估的2,020億美元，另公布7到9月預計將發債8,470億美元；財政部發債規模包含1年內到期的國庫券以及期限超過1年的公債，各年期公債的發債金額預計將在5月1日公布。

第一金投顧認為，加權指數成功站上月線，但大盤近前高情怯，仍需利多刺激，仍需觀察月線是否能持續站穩建議投資人來回操作即可，盤勢不穩下追價的勝率偏低。

操作上，觀察美國科技股法說和財報影響性，趁機汰弱留強，另外則是FOMC也將於台灣時間凌晨5／2召開，預期在訊息面較多的情況下盤勢依舊震盪，因此短線以逢低布局為主，待後續盤勢更明顯轉多之後再轉趨積極即可。

關注其它期貨交易情況，富櫃200期貨上漲12點，暫報9,720點；臺灣永續期貨上漲8點，盤中報價10,524點；半導體30期貨上漲11點，成交價5,548點。國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,926點，下跌2點；美國費城半導體期貨上漲3.5點，來到4,785.5點。