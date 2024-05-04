根據公告，極氪希望通過出售1,750萬份美國存託憑證（ADS），集資最多3.675億元，每股價格介於18元至21元之間，集資金額介於3.15億元至3.675億元。每份美國存託股票將代表該公司10股普通股。
高盛與摩根士丹利是這次IPO的承銷商。如果成事，極氪將是兩年來在美國IPO規模最大的中國大陸企業。
報導稱，包括吉利汽車、Mobileye和寧德時代，已表示有興趣認購這次IPO發行的ADS。
綜合港媒報導，大陸吉利汽車旗下的高端電動車品牌極氪（Zeekr）公布美國首次公開募股（IPO）計畫，集資金額最多3.675億美元（下同）。
根據公告，極氪希望通過出售1,750萬份美國存託憑證（ADS），集資最多3.675億元，每股價格介於18元至21元之間，集資金額介於3.15億元至3.675億元。每份美國存託股票將代表該公司10股普通股。
高盛與摩根士丹利是這次IPO的承銷商。如果成事，極氪將是兩年來在美國IPO規模最大的中國大陸企業。
報導稱，包括吉利汽車、Mobileye和寧德時代，已表示有興趣認購這次IPO發行的ADS。
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