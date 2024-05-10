外媒報導，美國政府以國家安全和外交政策問題為由，把37家中國實體列入出口管制清單，其中一些實體被指控為2023年飛越美國領空的疑似提供支持。

路透9日引述聯邦公報（Federal Register）指出，清單內一些實體曾被指控支持2023年飛越美國上空的「中國氣球」。美國商務部表示，把中國電子科技集團（China Electronics Technology Group）旗下一些單位列入實體清單，理由是涉嫌試圖獲取美國技術以支持中國的量子技術能力，考量其軍事應用，這對美國國家安全構成嚴重影響。

美國政府還把一些中國實體列入清單，因為這些實體試圖獲取美國產品，並用於製造中國軍方使用的無人機，或試圖把受限制產品運往俄羅斯。

報導指出，美國政府此舉可能旨在阻止美國科技流向中國。美國擔心中國會利用這些技術來增強自身軍事實力，而這些實體一旦進入該清單後，美國的供應商將更難以向這些實體出口產品。