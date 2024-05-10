涉高空氣球、量子技術與核項目及援俄，美國將37家中國大陸實體加入制裁清單。（示意圖:shutterstock/達志）

據美國之音報導，美國商務部當地時間9日將37家中國實體公司加入一份貿易黑名單，包括一些被控為去年飛越美國領空的一枚疑似中國高空偵察氣球提供支持的公司。美國商務部表示，打擊目標還包括那些試圖獲取美國產品以推進中國量子技術能力的公司。

美國商務部在一項聲明中說：「這些活動具有實質性的軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。」被列入這份「實體清單」(entity list)的公司受到限制，未經美國政府批准，不得獲取美國物件和技術。

在有實體因中國「高空氣球項目」而被加入「實體清單」之前，美國商務部曾因氣球事件而在2023年2月，把6家中國公司納入這份貿易限制清單。那枚氣球從阿拉斯加州到南卡羅來納州在美國上空飛越數日之久，引起了很多美國人的注意。美軍最後在美國東海岸附近將其擊落。

美國商務部9日還說，某些這次成為制裁對象的實體與推動中國的核項目有關，或者在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，「參與向俄羅斯運送受管控物件」。

負責產業與安全的美國商務部副部長埃斯特韋斯(Alan Estevez)說，對實體清單的最新更新是應對中國所構成的挑戰的關鍵一步。他在一項聲明中說：「我們必須保持警惕，努力防止類似這些實體可能以損害我們國家安全利益的方式獲取美國技術。」