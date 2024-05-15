綜合外媒報導，該調查在3月18日至4月12日進行，共1,741家在中國的日本企業作出了答覆。

調查顯示，有15％、35％的企業認為今年中國經濟將會「惡化」和「略為惡化」，分別較上次調查增加了3個及8個百分點，認為經濟可能「改善」、「略微改善」的企業，則減少1個及9個百分點至1％、14％。還有34％企業選了「持平」。

今年對中國的投資意願，回答「比上年減少」的企業佔22％，「不實施投資」的佔22％，合共佔整體的44％。「與上年持平」佔40％。同時，表示「增加」和「大幅增加」投資額的企業為16％，比上次增加了1個百分點。結果反映出日企的投資意願較之前輕微改善，但多數企業保持謹慎態度。

在營商環境改善建議方面，日企提到最多的包括希望中國重新對日免簽、中國政府推出真正的經濟對策，以及減少抵制日貨等。中日商會會長本間哲朗表示，在中國的日企確實存在著對改善經營環境的具體要求，希望中國政府能傾聽這些聲音，並努力解決其中問題。