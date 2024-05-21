中捷21日上午驚傳砍人事件，來自高雄的洪姓男護理生，突然帶著3把刀在車廂內揮舞傷人，造成2名英勇挺身抵抗的乘客受傷送醫，洪男也在攻擊過程中自傷，遭警方戒護就醫，前環保署長魏國彥當時正好在車廂內，事後透過臉書發文指出，「看到見義勇為男士和持刀者撕扭，他滿臉是血，還冷靜報警」，另外上廁所也發現洗手台有血，可能是受輕傷者所留，還原案發驚險過程。

前環保署長魏國彥搭上中捷砍人列車，他在案發後隨即透過臉書發文指出「台中捷運發生類似鄭捷持刀隨機殺人事件，我正好在車上，拎起了隨身公事包，準備抵禦」。

魏國彥表示，當下看到了一位見義勇為男士和持刀者撕扭，他後來也和我們一起逃出車箱，跑出站外他滿臉是血，還冷靜報案，後來被救護車運走，我因尿急，回去上廁所，發現洗手枱上留有血跡，研判是受輕傷者所留。

魏國彥臉書好友紛紛留言「駭人聽聞，署長平安是福」、「不可置信，還好老師沒事」、「還好沒被波及」、「有驚無險，署長平安」、「勇者無懼 智者不惑」。