澳洲統計局24日公布，澳洲首季CPI年增3.6％，低於2023年第四季的年增4.1％，但略高於市場預期的3.5％。若按季來看，澳洲首季CPI季增1％，高於上一季的0.6％增幅。

扣除食物與能源的核心CPI季增1％，高於市場預期的0.8％增幅；年增幅從4.2％放緩至4％。

經濟學家對於RBA能否控制通膨並在今年降息的意見分歧，部分人推估澳洲將是最後一個寬鬆貨幣的主要央行。西太平洋銀行（Westpac）24日將RBA首次降息時間點預測從9月延至11月。