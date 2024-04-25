準總統賴清德的手錶最近成為藍營猛攻話題，他昨（24）日在民進黨中執會上主動提起手錶的事，稱勞力士是為了出國開會而買，當年價格大概10萬元左右。對此，資深媒體人樊啟明狠酸，賴清德的說法等於證明，日前稱賴「沒有勞力士」的民進黨發言人吳崢公然說謊，他應該很不喜歡吳，這叫吳情何以堪？

針對藍營質疑賴清德有3支勞力士，吳崢日前澄清，曾詢問過賴清德是否有該品牌手錶？得到不是勞力士的答案，他並提到，這些手錶都是賴清德的家人送的，市值不到20萬，沒有財產申報的問題，後來壞了也沒戴了。

然而，賴清德昨在民進黨中執會主動證實，自己有兩支勞力士錶，其中一支是當選國大代表時表姐送的，後來遺失了；另一支是他為了去日本開會而購買，價值約10萬元左右，兩支錶都未達法定財產申報的20萬元標準。

因此，樊啟明今在臉書發文調侃，賴清德應該真的不喜歡吳崢，他承認自己有2支勞力士，就說明吳崢在直播中「有詢問主席，得到的答案是『不是勞力士！』」的說法公然說謊。樊啟明也酸問，黨主席的打臉讓吳崢陷入尷尬，這叫奉老闆命令開直播的他情何以堪？