高通自去年起大動作進入AI PC市場，去年10月推出的Snapdragon X Elite透過首次導入的高通Oryon CPU，如今再端出進階版Snapdragon X Plus，展現其對於PC市場的強大企圖心。

在AI浪潮帶動下，包括業界、研調機構均看好今年PC市場將回到正向年成長，而AI PC今年只能算是產業的開端，到2025年，更可望迎來強勁的換機潮。

研調機構Canalys預估，搭載可加快AI計算晶片的PC產品占全球PC出貨量的滲透率在2022年為9%，並預估滲透率到2027年將有望提升至60%，從研調機構Canalys的統計預估數據可知，從2024年到2027年，搭載可加快AI計算晶片的PC產品之出貨量將進入高速成長期。

高通Snapdragon X Plus採用最先進的高通Oryon CPU，此一款客製化整合處理器領先競品高達37%更快的CPU效能，同時功耗降低多達54%。Snapdragon X Plus可以滿足針對由裝置上AI驅動的應用的需求，搭載可每秒45兆次操作(TOPS)的高通Hexagon NPU，使其成為針對筆記型電腦全球最快的NPU，此款平台為運算創新帶來重大飛躍，並將徹底改變PC產業。

高通技術公司資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap表示，Snapdragon X系列平台提供領先的體驗，主要是在為PC產業帶來變革。Snapdragon X Plus將驅動由AI增強的PC，隨著全新AI體驗不斷湧現，它能讓更多使用者在此快速發展和部署的時期脫穎而出。透過實現領先的CPU效能、AI功能和功耗效率，高通再次突破了行動運算的極限。

高通表示，OEM廠商預計在2024年中推出搭載Snapdragon X Plus的PC，以及搭載Snapdragon X Elite的裝置。