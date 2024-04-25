不過，日圓兌一美元價位在東京匯市25日交易時表現更糟，一度貶至155.45，目前則在155.41附近。匯銀人士認為，從這個價位看起來，日本政府干預的機率愈來愈大。

美國證券集保結算公司（DTCC）表示，日圓在美東24日兌美元與歐元都貶值，主要是日圓選擇權合約被大賣。其中，包括有個1個月後到期的3億美元買權，以156價位拋售，造成日圓匯價在現貨市場失去自信。

日本財經官員曾多次公開表示，如有必要，將採取必要手段來解決日圓過於波動的問題。不過，日本政府強調的重點都是貶值幅度大小，而非在某個特定的價位。

日本執政的自明黨金融與銀行研委會秘書長Takao Ochi在24日指出，對於進場一事，日本政府現在還沒有形成共識，不過，萬一日圓一直貶到160，甚至170價位時，可能就會事視為過度貶值，政府應該才會阻貶。

根據統計，日圓2024年到現在已貶值約9%，是G10（10大工業國）中表現最差的貨幣。日本央行在3月時，曾上調短期政策利率，是2007年以來第1次升息。雖然可能損及日本貿易平衡，但卻無助於讓日圓轉強。

日本央行26日將公布最新政策利率決議，不過，市場大部分都認為，這次貨幣政策不會改變。英國金融調研單位InTouch Capital Markets表示，日本突然升息會比進場阻貶更有意義，但這不太會發生。要讓貶過頭的貨幣不再貶值，最好就是忽然宣布調升利率。

荷蘭合作銀行（Rabobank）指出，日本財務省可能希望，日本央行在26日既定會議結束後，發表一些鷹派言論。不過，若即將發布的美國最新個人消費支出（PCE）數字很好，美元應該又會走升。