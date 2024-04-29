日圓領貶下，亞幣競貶戰儼然成形。李鎮宇表示，美國降息次數及時間點一直延後，目前市場主要認為，最快降息時機點落在7月，主因7月美國聯準會將可參考4～6月美國個人消費支出物價指數（PCE）數據，三個月的數據可觀察美國通膨壓力是否下降，反之，若通膨未如預期放緩，降息恐會直接延至12月。

李鎮宇指出，部分市場看法認為，今年美國降息可能剩下一次，且時間點落在年底，若真如此預期，美元今年可能都一路很強，非美幣別將持續承壓；但就他個人看法，仍認為今年7月降息機率較高。

美國降息更牽動日銀決策。李鎮宇強調，日本銀行（BoJ，日本央行）3月如預期走出負利率，但後續並未升息、也未縮減購債規模，整體氛圍仍非常鴿派，目前態度有點像是「寧願通膨火燎原、也不要掐死通膨可能性」，因此就放手日圓貶值，雖有利於日股，但日本國民實質購買力縮減，加上輸入性通膨升溫，且日本人因日圓太弱無法出國，引發民怨四起，對岸田政府支持率造成衝擊。

李鎮宇說，「日銀目前的決定太學者了，沒有政治的sense」，預計日本政府應該也無法接受太久，若日圓匯價一直維持在158～160中間的低點，日本政府很快就會口頭干預。

李鎮宇進一步認為，日本銀行（BoJ，日本央行）現在升息效果不大，一定會等美國聯準會7月降息，於此之前先用口頭干預，直到美國7月降息後才會跟進升息，直接把利差縮小，屆時日圓匯率就會回升，但關鍵是7月前韓元及人民幣能否穩住，「就怕兩幣別撐不住，有人開第一槍，整體亞幣就很慘」，5、6月兩幣別走勢將是關鍵。

李鎮宇分析，日圓維持在156以上，對於韓元及人民幣造成很大壓力，尤其韓國在造船、鋼鐵等行業與日本高度競爭，日圓狂貶韓元肯定跟貶，而中國大陸則與韓國在中低端產業重疊度很大，若韓元也貶值，人民幣可能也要貶值。

「人民幣沒貶，主要是等韓元貶值，兩國都在等對方開第一槍！」李鎮宇形容，現在人民幣及韓元都已經被潑滿汽油，就等誰先點火燒起來，而這兩幣別若也放手競貶，對整體亞幣將造成極大壓力，新台幣也將面臨考驗。