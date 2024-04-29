日圓今（29）日一度跌破1美元兌160日幣大關，創下34年來的最低點，午後才急拉回升，近年日圓貶值也讓不少人被套牢，有網友透露多年前買日圓買在0.28元，看好日圓即將反彈，豈料幾年下來一路下探，直呼「這次真的完了」。

一名網友在PTT發文分享，把全部身家壓在日幣0.28，原本想說這應該是底部了，結果一底還有一底底，「我錯估日央的無恥，根本不護匯就直接放推」，如今自己滿手日幣，無奈感嘆「完了，這次真的完了」。

貼文引起熱議，「0.28都幾年前了？」、「2019年上半年，0.28」、「買日幣心臟也是夠大顆」、「再貶下去真的要一字頭了」、「0.28此生可能無望了」、「買日幣不是買來花的嗎？竟然有人在投資日幣」、「0.28你也放太久」、「長期日幣是回不來的，下輩子再看看」。

也有同被套牢的苦主紛紛留言取暖，「老子在0.235。終於有比我慘的苦主」、「我的皇民同學也才0.26」、「我記得我0.3懶得看了」、「我也是0.27多，嗚嗚」、「套滿手，我也好想屎」、「0.24攤到0.21，然後去日本全部花掉，供參」。