不過該公司重申了2024年營業利益為35億歐元的財測指引。

米其林今年1~3月銷售達到66.4億歐元(70.9億美元)，表現低於去年同期的69.6億歐元，也低於分析師預期的66.8億歐元。

米其林財務長Yves Chapot指出，繼2023年底關閉兩家德國工廠後，集團計劃將中國瀋陽工廠和波蘭Olsztyn工廠轉為乘用車輪胎生產，因此米其林在全球的卡車輪胎產能將減少15%。

該F1賽車輪胎供應商說，米其林的首要任務是在這過渡期間，為人們提供支援。發言人也指出，波蘭Olsztyn工廠卡車輪胎的停產，不會對就業產生影響。

法國集團生產汽車、飛機、腳踏車和工業用的輪胎。而第一季的銷量下滑4.1%，高於分析師預期的下降3.4%，集團將原因歸咎於「整體需求疲軟」。

德國競爭對手大陸集團(Continental)在兩周前公佈的第一季營收和利潤率，均低於市場預期。

歐洲汽車產業協會ACEA在上周指出，歐盟地區三月新車銷量年減5.2%，為今年以來首次出現減少，也是自2022年7月以來最大的降幅。