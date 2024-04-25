準總統賴清德今公布第六波新任內閣與國安人事，台灣經民聯智庫召集人賴中強表示，新政府內閣人事有兩大象徵意義。其一，國防外交與兩岸關係延續蔡英文路線；其二，內政、經濟、社福等進用新人才是為穩定內政、衝刺經濟。「在整個國際地緣政治變動中，台灣對外與合作的國際盟友宣示，他們會在兩岸、國防、外交維持政策一貫性」，另在內政、經濟、社福等起用新人，賴中強認為此舉是為讓年輕人有感。「經民聯是支持，我個人也肯定這樣的方向」。

今天國安人事公布，準總統府秘書長為前屏東縣長潘孟安、準外交部長為現任總統府秘書長林佳龍、準國防部長為現任國安會秘書長顧立雄、準國安會秘書長為現任外交部長吳釗燮、準陸委會主委為現任海基會副董事長邱垂正、準海基會董事長為現任行政院副院長鄭文燦、準退輔會主委為現任國安會首席諮詢委員嚴德發，國安局局長蔡明彥則留任。

外界認為，賴清德國安團隊主要延攬現任政府官員，此舉象徵新政府上任後將在蔡英文總統的執政基礎上，承襲其外交國防路線，同時加上賴清德選前所提「民主和平四大支柱行動方案」接續開創新局，穩健踏實、持續深化台灣與各國際盟友關係，被視為是政策延續性的表態。華爾街日報日前也以「賴清德國安團隊讓美方放心」為題進行報導，顯見賴清德的國安人事安排，備受國內外關注與肯定。

準外交部長林佳龍過去曾是東京「聯合國大學高等研究所」研究員、國安會諮詢委員，後出任無任所大使，熟諳國際地緣政治與各項外交實務工作；政大政治學者南樂（Lev Nachman）誇讚林佳龍擔任許多國家重要的高層職務，認為「他肯定適格」。

至於「準文人國防部長」顧立雄任國安會秘書長期間，大力推行軍隊改革，連續兩年率隊赴美出席「台美蒙特瑞會談」，深受國際信任，在台灣國防建軍模式調整中更是扮演關鍵角色。國防安全研究院研究員蘇紫雲也說，「讓文職人員進入國防部可推動改革，而這是最重要的」。

回任國安會秘書長的吳釗燮，曾任陸委會主委、駐美代表、總統府秘書長等，過去也早有出任國安會秘書長的經驗，深具外交、國安專業；準陸委會主委邱垂正長期推動兩岸交流，與準海基會董事長鄭文燦皆被視為是和平務實路線的「知中派」。

東吳大學政治系助理教授陳方隅讚邱垂正，認為「他與中國打交道時非常靈活，他是中共不會反對接觸的人」。至於以「溫和派」著稱的鄭文燦接掌負責兩岸民間交流重任的海基會，此舉顯示賴政府對北京釋出善意，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也讚鄭文燦，任桃園市長期間致力推動兩岸交流，對兩岸事務有一定了解，「是很適合的人選」。

黨內人士表示，準退輔會主委嚴德發在蔡政府中歷任參謀總長、國防部長、國安會秘書長，參與重要國安決策，如今再接掌同樣涉及國安的退輔業務，不論蔡政府、賴政府，嚴德發皆受到高度信任與重用；留任國安局局長的蔡明彥自接任現職至今，對外即時掌握各項國際情報，對內受到國會朝野間不分黨派的支持，是重要的國際盟邦聯繫窗口，專業能力與實務表現有目共睹。

提及文人部長顧立雄，賴中強認為是最大亮點。他表示，台灣目前亟需發展全民國防、進行兵役改革、兵力結構重整等，「有一個文人部長成為職業軍人與全民之間的溝通至關重要」，他同時肯定新政府國安人事佈局，「大膽起用文人擔任國防部長，有他的時代意義」。

「國家安全與經濟已經是密不可分。」最後，賴中強特別強調，因應地緣政治變化，針對對外技術輸出管制、我國敏感科技保護等議題，台灣如何持續提升經濟與國家安全，是新政府接下來的重要課題。對此，外界認為，財經內閣多為產業人士入列，熟諳國際脈動、深具實務歷練，充分展現新政府在全球供應鏈重組之際，為國家擘劃下一階段產業發展戰略的決心，讓台灣在瞬息萬變的國際局勢中，打穩根基、開創新局。