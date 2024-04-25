5年前擔任立委辦公室主任的張姓男子，將2名女記者帶到KTV唱歌，卻分別對2人摸胸猥褻，今年初被依2個強制猥褻罪判囚2年定讞，張男被控性侵其中一名女記者部分，台灣高等法院更一審依強制性交罪判刑3年2月。可上訴。

強制性交罪部分，一審將張男重判5年，但高院更一審考量張男終能坦承有著手實行強制性交行為，但辯稱屬未遂，且與被害人達成和解，並給付賠償完畢，因此改判3年2月。

檢方起訴指控，張姓男子在2019年擔任某立法委員服務處辦公室主任，2名被害人都是某電視台女記者，2019年2月間其隔中一名女記者經營採訪路線而結識某里長，進而結識張男，張男在2019年2月22日中午在某餐廳舉辦春酒餐會，遂邀約她參加。

她因認張男政商關係良好，與他建立關係有助於取得新聞素材，並考量另一名女記者也與里長認識，即邀她陪同參加餐會，該餐會在當天下午3點多結束，張男意猶未盡，提議前往KTV繼續飲酒唱歌、續攤，其他賓客均因有事而未應允參加續攤，2名女記者與張男一同前往位台北市的錢櫃KTV。

張男利用與女記者合唱之機會，伸手摟住她肩膀，將左手順勢往下抓捏搓揉她左胸，她見狀即略為閃躲，但張男並未停手，接續搓摸她左胸，且不顧她表示反對，繼而往下撫摸她腰部，甚而伸入她裙內，在臀部及大腿間來回撫摸，違反她意願而為猥褻行為得逞。

後來，張男又轉而坐到另一名女記者身旁，以左手肘頂碰她之右胸，復以左手摟住她肩部，再順勢以右手撫摸她左胸，她見狀即將身體內縮蜷曲以示拒絕，張男不顧她反對，仍多次撫摸她胸部、身體，違反她意願而為猥褻行為得逞。

一名女記者因不勝酒力而在包廂內睡著，由友人撥打電話叫醒後先行離開KTV，另一名女記者見張男已有酒意，而聯繫張的友人前來他返家，但友人無法前來，她礙於情面在當天晚上6點與張男一同搭乘計程車，欲將張男送回辦公室。

不料，張男要求計程車轉往汽車旅館， 他見她表達反對，稱將他送抵汽車旅館後她即可離開，她因內急且不願得罪對方，陪同他前往辦妥入住手續前往上開旅館房間，並進入房內上廁所。女記者如廁結束正欲離開之際，張男竟將她強壓在床上，被害人趁隙穿上衣物逃離後，報警處理。

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