Richard Speetjens表示，荷寶環球消費新趨勢股票基金歷經多次消費變革與股市多空循環，瞄準數位轉型消費、中產階級新興消費、生活優質消費三大趨勢，成功掌握利基股的漲升行情。荷寶的投資團隊也在基金組合中，也加人了一些高成長的新品牌，包括電子支付的Adyen，該公司是一家荷蘭支付公司，具有收單銀行地位，允許企業接受電子商務、行動和銷售點支付。它在阿姆斯特丹泛歐證券交易所上市；以及在地品牌的巴西數字銀行Nu Holdings（NYSE：NU），Nu Holdings Ltd總部位於巴西聖保羅，旗下Nubank為巴西最大數位銀行，營運於巴西、墨西哥和哥倫比亞等地，提供信用卡和簽帳卡；和行動支付解決方案，客戶利用個人的手機進行和接收轉帳、支付帳單和進行日常購物；提供儲蓄與貸款解決方案。公司也提供商業帳戶專為企業家客戶及其業務所設計。另外，還提供投資產品，涵蓋股票、固定收益、期權和ETF產品等。

Richard Speetjens表示，在地品牌可能將供應鏈或產地搬遷以降低風險，但是否有利於毛利率則不確定，因為全球化供應鏈成本相對較低。荷寶的在投資上，仍偏好品牌力強的大品牌，如精品HERMES,RICHEMONT等，以及個人護理品牌LOREAL及NIVEA等，這些品牌夠大，不容易受到地區性當地品牌的威脅或是挑戰。