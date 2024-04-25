揚明光第1季合併營業收入5.6億元，季減21.9%，營業毛利3111萬元，單季合併毛利率5.6%，主要是受稼動率下滑及產品銷售組合差異影響，較上季12.5%減少6.9個百分點，營業損失1.13億元，稅後淨損2.29億元，其中歸屬母公司業主之淨損為2.29億元，稅後基本每股虧損2.01元。

在營業外支出部分，揚明光表示，營業外支出項下之災害損失1億3503萬2000元係依據火災事故中受損內容、範圍及程度，以不高於帳面價值之預估修復或重置成本估計，此評估涉及現場勘查、檢測及相關廠商估價等作業，於本公司復工後陸續進行，不確定性較高，最終金額可能與估計金額有重大差異，特此敘明，公司已投保財產險及營業中斷險，相關求償及保險理賠程序進行中，保險理賠收入尚未估列入帳。

揚明光學表示，由於新安廠頂層出租緯創資通（股）公司之區域於3月25日晚間發生火災，此事故造成部份廠房、生產設備及存貨受損，公司自事故發生起停工停班，於4月8日起逐步陸續恢復生產。取像光學、3D列印、車用光學元件出貨受前述火災事件影響，第一季出貨較上季減少；微投光機客戶仍在去化庫存；光學元件類產品因傳統投影零組件需求回溫，出貨較上季成長。

展望第2季，揚明光學表示，微投光機客戶備貨仍保守；光學元件類產品因大型國際體育賽事，投影光學零組件需求有機會成長；3D列印因前述事故出貨遞延至第二季；取像光學及車用光學元件出貨仍受廠房及生產設備復原情形影響。