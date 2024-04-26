八貫第一季營收6.13億元，較去年同期減少3.8%，最大變化部分為醫療產品線，因美國國會為緩解通貨膨脹，通過《降低通膨法案》，其中針對醫療領域以降低處方藥價嘉惠民眾取得成本，此項政策令醫材產業的採購需求保守，使得八貫出貨減緩，加上軍工產品線布料部分較去年同期放緩出貨，半成品則維持正常出貨，致整體營收動能趨緩，營業利益為1.22億元，年減7.4％。

八貫第一季因新台幣對美元匯率大幅走貶，致八貫該季業外匯兌淨利2372萬元，在匯兌收益挹注下，大幅提升稅後淨利達1.24億元，年增率19.8%，每股稅後盈餘(EPS)1.75元。

展望第二季，八貫表示，雖歐美景氣受到通膨致戶外與醫療客戶採購動能趨於保守，但今年全球航空產業景氣高昂，帶動飛機製造商的需求旺盛，八貫第一季航太救生產品線營收年增率為正向增加7.2%，由於客戶持續的拉貨動能，第二季獲利如同吃下定心丸，在戶外產品線部份，八貫仍維持正常出貨且亦爭取短急單需求以擴增營收來源，下半年亦將有軍工產品線的新標案加入貢獻，期以營收維穩營運穩健表現。