和勤4月兩大業務的營收分別為：車用零件1.69億元，佔比78.15％；硬碟機構件（VCM Plate）0.43億元，佔比19.76％。車用零件方面，商用車變速箱零件等去年量產的零件出貨仍然穩定增量，新能源車零件則稍受客戶調整庫存影響，硬碟（HDD）零件則因客戶調整存貨庫存水平，營收都低於上月。

大陸品牌新能源車短期內快速擴產，引發市場價格戰之外，品牌車廠也進行庫存調整，和勤出貨稍受影響。

不過新能源車銷售仍處於高成長階段，且公司持續爭取更多零件供應，預期客戶庫存調整對和勤大約僅有1季的影響，下半年將陸續增加全球銷量第一的大陸電動車大廠座椅零件、大陸自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等，客戶將更加分散。

燃油車零件也將在下半年有更明顯成長，主要是多項乘用車的平台件或暢銷車款零件新訂單陸續出貨，這些平台件的量產時程較快，開始貢獻營收之後，爬坡將較明顯，和勤除大陸汽車零件供應鏈本土化商機之外，新的平台件更獲得出口訂單，將陸續出貨；商用車變速箱零件在原訂單增量的基礎下，新的零件品項以及新客戶訂單也都在開發中，下半年將有新品開始批次量產。