稀土磁鐵製造

從F-35隱形戰機到導彈導引系統，從無人機到核潛艇，美國的戰爭機器依賴許多細小的例如稀土磁鐵之類的金屬零件。由於全球92%的稀土磁鐵都掌握在中國手中，使得美國在重振國防工業供應鏈過程中陷入苦戰。

《華爾街日報》報導說，為了與中國競爭，美國的防務製造商時間緊迫。華盛頓正在提供數億美元的撥款和稅收減免，以振興美國的稀土磁鐵製造行業，但是重建稀土磁鐵業的過程卻相當複雜且困難重重。

美國在2018年頒佈的一項法律限制在美國軍事裝備中使用中國製造的磁鐵，到2027年，限制範圍再擴大到所有含有中國開採或加工材料的磁鐵，新規定幾乎涵蓋目前全球的所有磁鐵供應鏈。

報導指出，美國經過冷戰後30年的去工業化，面對目前中國的市場影響力，即使政府大力協助，要重建稀土磁鐵行業也是一場苦戰，因為目前美國僅僅只有一家公司在生產主流類型的稀土磁鐵。美國國防部官員說，這種問題不是扭開一個開關就能解決的，他們正在深入研究重建稀土磁鐵供應鏈問題，因為15年後美國還是需要這些國防工業的基本元素。

美國官員表示，過去幾年五角大廈已投入超過4.5億美元在稀土和稀土磁鐵供應鏈上，由於稀土磁鐵對電動汽車也很重要，美國源部也提供激勵措施。一家德國稀土磁鐵製造商正在興建在北美的第一家工廠，此前該公司在美國的最後一家工廠在20年前關閉。不過，廠商面臨的最大障礙是中國生產的低價產品，美國商務部2022年的一項調查發現，中國在稀土領域的主導地位使其能夠壓低價格，逼迫競爭對手退出市場。

美國國防工業協會(NDIA)的採購政策高級研究員Moshe Schwartz說，美國不再做這項業務是有原因的，現在要實現商業上可行性，稀土磁鐵的成本就會提高，這可能會影響國防部購買潛艇、戰機等裝備的數量。

另一個問題是：除了國防承包商，還有誰會購買美國製造的磁鐵？美國的國防需求雖然可觀，但還不夠，其他使用磁鐵的行業，比如電動汽車、風力渦輪機和核磁共振成像儀製造商，也要接受付出高價格來換取可靠供應鏈的意願。目前至少有一家大型企業—─通用汽車公司同意購買美國製造的磁鐵，其他一些公司也表示有意採購。

報導指出，上世紀末稀土磁鐵主要生產國是日本與美國，後來中國加入，其稀土礦業的低廉成本削弱了美國的優勢，美國稀土企業陸續關閉或被收購。而隨著與中國的緊張關係加劇，五角大廈決定為美國稀土礦商MP Materials提供資金建立稀土礦物加工設施，同時補助一家澳大利亞與一家德國公司在美國建立稀土礦加工與磁鐵製造廠。但是最近中國稀土產量擴大導致價格下跌，這些廠商開始重新考慮投資計劃。

MP Materials的執行長James Litinsky對此表示，「西方世界基本上還沒有建立起供應鏈」，「儘管環境惡劣，但從客戶那裡聽到的情況來看，他們仍然希望這個供應鏈能夠存在。」