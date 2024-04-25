24日日圓短暫貶破155日圓兌1美元大關，為1990年來頭一遭，25日觸及155.74日圓，改寫34年新低。在日圓154價位失守後，155日圓即被市場觀察家視為干預新防線。

日銀3月集會終結負利率政策，17年來首度升息，日圓卻愈貶愈凶，自BOJ3月例會至今，日圓兌美元貶了4.2％。歸咎於美國通膨頑強，聯準會主席鮑爾暗示延後降息，強勢美元獲支撐打壓日圓。

First Eagle Investments投資組合經理阿皮歐（Idanna Appio）表示，「美元不單單對日圓強勢，對大部分貨幣都走強，因此日本當局雖增強口頭干預力道，似乎起不了什麼作用。」

分析師不期待日銀的4月聲明會鷹聲大作，頂多宣布微幅縮減購債規模。

美國銀行G10外匯策略全球主管瓦姆瓦基迪斯（Athanasios Vamvakidis）指出，日本官方對於干預匯市進退兩難。

他說，「如果當局不介入，市場充斥干預預期心理下，日圓貶破155會吸引投機買盤。要是當局大買日圓，日圓依然承壓，因為投資人預期政府干預而拋售日圓。」他預測日方出手干預後，日圓將觸及160兌1美元。

美銀證券日本分公司日本貨幣和利率策略主管山田脩輔（Shusuke Yamada）表示，日銀要支撐日圓，應承認貨幣政策過於寬鬆，最快6月會再升息，而且終端利率高於市場預期，但這些聲明出現在本周例會的機率低。