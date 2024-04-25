大陸有男子約砲被捉姦在床，當下僅穿條紅內褲，還被女友狂賞巴掌、爆打；約砲男會被抓包，原來是訂房時，留到女友的手機號碼，當訂房平台將訂房資訊傳至聯絡手機時，就被女友發現，並且還帶著友人到現場抓姦；影片曝光後，網友也表示「女孩要慶幸在婚前發現男的出軌嫖娼，老天在幫你篩選爛男人...」、「管住自己的下半身有這麼難？」。

據了解，大陸有男子和認識不久的長髮女子約砲開房間，不料，他當初訂房時是留下女友資料，該訂房平台便將訂房訊息發至女友手機，讓女子有了警覺後，便著帶友人上門捉姦。

從曝光畫面中可見，女子抓姦男友時，對方僅穿著一條紅內褲，並且被她單手壓制在床上，賞了好幾個巴掌，且她還要男友撥電話回家給媽媽，當電話撥通後，她看見男友支支吾吾的和媽媽通話時，就遭她搶走手機並表示，「妳兒子和商務陪酒的女子約開房」，她還向男友媽媽說，男友並非第一次，但這是第一次在床上捉姦。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「管住自己的下半身有這麼難？」、「女孩要慶幸在婚前發現男的出軌嫖娼，老天在幫你篩選爛男人，祝不自愛的男人菜花滿身開」、「看著這男的長了個老實樣，真是人不可貌相」、「這男的又窮又出軌...」、「男人都是下半身思考的動物」、「要是我老公早反過來把我按那打一頓了」。