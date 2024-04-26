據了解，00919為季配息，挾帶著前四次10%的高配息與填息率百分百的光環，配息高水準又穩定，今年以來持續受許多投資人青睞，增加了33.2萬位受益人數，是不含新成立ETF中今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到76.6萬人，持續向百萬大關邁進。

進一步分析00919能有這樣的成績並非偶然，攤開細看00919受歡迎的關鍵，在於成分股精準卡位：每年5月20日以前，所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，而群益台灣精選高息ETF於5月底審查過後，6月初隨即將符合條件的高息股納入ETF中，調整時間剛剛好，預期也將更受惠於資金動能，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。