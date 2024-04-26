葉丙成、張廖萬堅傳任教育部政次 柯志恩提管中閔案憂「1事」

國立台灣大學教授葉丙成及前立委張廖萬堅今（26日）被傳出內定為教育部政務次長，引發關注。立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委柯志恩表示，對葉丙成賦予比較高的期望，而張廖萬堅過去當眾質疑台大前校長管中閔論文抄襲的案件，高教體制對他這一塊是存有疑慮的。

柯志恩直言，對於葉丙成來說賦予比較高的期望，畢竟是一個亮點，過去不管是新創，或是台大工學院、AI、新的教育理念，甚至覺得他比鄭英耀更適合當部長，起碼可以給教育不同的氣氛。

針對張廖萬堅，柯志恩表示，過去是教委同事，做事認真，但是他的專業是不是可以撐起教育這麼繁雜的業務，特別是他過去也當眾質疑台大前校長管中閔論文抄襲的案件，高教體制對他這一塊是存有疑慮的。她談到，目前還是給予兩位次長機會，也會再繼續觀察，看看他們是不是可以輔助這麼有意識形態的鄭英耀，能給教育明確光明方向。

回顧管中閔論文被抹黑抄襲一事，其實管中閔今年初在台中演講，分享2018年台大校長遴選事件時，就指控當時主要發起人張廖萬堅「不夠格被稱作教育立委」。