國民黨立委陳永康今（26日）舉行「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會，淡江大學戰略研究所副教授黃介正獲邀出席，他會前受訪時就兩岸情勢表示，國際環境走向在美國總統大選前相較緩和，我方應趁新任政府上任前鋪墊氣氛，才能釋出善意。

黃介正表示，海峽兩岸人民都有智慧，從1991年金門協議以來，雙方度過無數困難，有很多協議在當初困難下都簽成了，即便雙方有不同的場景，也運用不同的智慧，所以雙方有意願要接觸、要交流，就一定找得出方法來。

黃介正說，整體來講，現在國際走向相對緩和，至少在今年11月5日美國總統大選之前，勢頭是如此。若我方能趁新任政府要開始的時候，鋪墊較為緩和的基礎與氣氛，就能相對有善意、保留空間。

黃介正強調，海峽兩岸間最重要的是，不要一聽到任何一句話，就立即做反應。他經常說，對方有什麼主張，回家睡一覺、想一想，或是跟自己的幕僚開會再做回應，若急著回應，往往就把一個美意破壞了。

媒體詢問，對話基礎是否包括民進黨凍結台獨黨綱等？黃介正僅回應，海峽兩岸雙方都要為恢復官方交流、對話創造條件，一個巴掌拍不響。