國民黨立委陳永康、翁曉玲近期提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條修正草案」，主張將公告禁限制水域的機關，由國防部改為海委會，公聽會於今日舉行。陸委會副主委梁文傑說，公告機關更改在實質意義上差別不大；不過學者皆認同更改主管機關，並認為修法可讓法律效益更明確，而此舉在國際觀感上，也具備正面積極意義。

梁文傑今於公聽會上表示，禁限制水域公布機關從國防部改為海委會，需要行政院各部會互相協調。若實質畫設範圍並無不同，由國防部或海委會公布，意義上差別並不大。

梁文傑說，國防部1992年公布禁限制水域，至今已經30幾年，長期實施下來，因雙方默契沒被打破，我方頂多小範圍修正。近期因個別事件，對方宣稱沒有禁限制水域，對此我方希望能和緩至過往狀態。

至於是否要拿禁限制水域範圍和對方協商，以求對方承認，梁文傑表示，這部分有待商榷。他進一步解釋，因為兩岸關係特殊性，金門、馬祖沒有畫設領海範圍，而內政部幾次函示中，也都把禁限制水域當作領海範圍看待。因此在此狀況下，將我方實質管轄範圍和對方協商、使其承認，在政府立場上，並不適當。

海委會海域安全處長黃宣凱則說，海巡署是依照法令在金廈水域或是禁限制水域執法，有法律效力，無庸置疑。而在去年，海巡署在金門地區扣留34艘大陸漁船，並驅離609艘次，所以在相關水域執法，是沒有問題的。

針對提案修法禁限制水域公告主管機關更改一事，黃宣凱說，1992年由國防部公告，是考慮到國家安全及國防考慮，才指定由國防部，所以要變更，可能涉及到國安問題，已經不是海委會權責。

淡江大學戰略研究所教授黃介正則指出，透過修法，是希望禁限制水域法律效益更為明確，以有利我方宣告主張。他並舉例稱，東沙群島、太平島原由海軍陸戰隊戍守，後改為海巡署負責，可見從軍事機關轉為執法機關公告，是否能讓國際觀感更緩和？具備正面積極意義。

政治大學國際關係研究中心教授劉復國說，陸方否決禁限制水域，我方在法理需做調整。就目前觀察，要進一步協商有難度，因此在禁限制水域範圍不動下，建議至少從軍事管轄改為司法管轄。

國立台北大學法律學系專任教授王震宇也指出，兩岸針對禁限制水域做出協議，是最好方案；或許可參考台日漁業協議，經緯度都畫清，但若無法達到此最理想狀況，至少能維持兩岸過往默契。

王震宇說，更改公告機關，調動不大，但政治意義居多，能淡化軍事管轄。他並建議，修正條文中寫到，就水域司法行政事項和對岸協議，這部分需在斟酌，可將文字調整成範圍、相互之間基於平等互惠精神等，因為這是母法，不需要這麼清晰。