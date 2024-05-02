護水上活動安全，交通部澎管處公告九處海域限制種類範圍。圖為山水海灘之公告。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為維護澎湖水域遊憩活動安全，日前針對澎湖國家風景區內的山水海灘等9處海域，進行禁止、限制水域遊憩活動之種類及範圍完成公告，也呼籲轄內水域遊憩經營業者，提醒帶客時應提高警覺，遵守禁止及限制事項規定，以免發生危險。

澎管處指出，澎湖四面環海擁有潔淨海域、沙灘，是夏季水上活動旅遊熱門勝地，為維護水域遊憩活動的安全，已針對目斗嶼海域、吉貝沙尾地區海域、青灣內灣海域、隘門海域、山水海域、望安綠蠵龜產卵棲地保護區海域、嵵裡沙灘海域、險礁嶼海域、姑婆嶼等九處海域，禁止、完成限制水域遊憩活動之種類及範圍公告。

同時，並視水域遊憩活動區域管理需要，訂定「水域遊憩活動」相關規範，如：水上摩托車、潛水、香蕉船、拖曳浮胎、獨木舟、水上腳踏車、風浪板、衝浪、拖曳傘及滑水板活動等相關注意事項，於4月19日發函轄內各業者注意遵守。亦籲請澎湖地區旅行社、旅遊等相關業者，為遊客安排水域遊憩活動行程時，應慎選合格經營業者，更別忘了檢視其所投保責任保險及救生員等資料是否備齊，切勿讓消費者的權益受損。

另因應近年自由潛水活動興起，交通部113年4月修正「水域遊憩活動管理辦法」潛水活動新增「自由潛水」態樣，並增訂帶客從事自由潛水相關規定：帶客從事水肺潛水或自由潛水活動者，應持有國內或國外潛水機構的合格潛水教練能力證明，其中自由潛水每人每次以指導4人為限，若有符合規定的助教則可增加到6人。從事「自由潛水」活動者應攜帶之浮力標位設備，及應有熟悉潛水區域且符合前條規定之人員陪同。

澎管處表示，相關公告於澎管處網站／旅遊指南／水域遊憩專區（https://reurl.cc/v0ypye）提供水域遊憩活動合法業者、救生員名單，以及活動禁止、限制、注意事項等活動安全資訊。有經營「自由潛水」活動業者，也可至該官網專區下載備查申請表，依式填列申請表後，併同應檢送文件提送澎管處備查，將依提報之資料於網站公告供遊客參考。