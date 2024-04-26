高分署重新整修銲接工場，將新科技AR模擬銲接機導入職業訓練，讓學員接觸多種情境，涉獵更多銲接技巧及應用範圍。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

近年來國家政策大力推動綠能離岸風電產業的發展，勞動部高屏澎東分署為能提升民眾對銲接的認識進而投入銲接工作，高分署耗費1年時間，重新整修銲接工場，翻轉過去大眾對銲接工場的刻板印象，打造明亮舒適的工場環境，同時結合智慧科技，引進AR模擬銲接機，為培訓銲接人才注入強大助力。

耗費1年時間，高分署重新整修銲接工場，將新科技AR模擬銲接機導入職業訓練，透過擬真操作與體感回饋，協助學員熟悉並克服初期操作銲接機火光四射的恐懼；同時透過AI評分系統，紀錄學習成果並給予回饋，讓學員即時了解自身銲接姿勢違誤，不斷修正銲接手法，提高技術精細度。

高分署表示，透過AR模擬銲接機模擬多種銲接材質、難度及角度，讓學員接觸多種情境，涉獵更多銲接技巧及應用範圍，提升學員未來就業的廣度。對於已有基礎的學員，透過模擬機能不限時間次數反覆練習並校正6G高階銲接技術，為風電產業培育所需之高階銲接技術人才。

由於現行技職教育體系並無銲接科系，青年學子對於銲接領域不甚瞭解。高分署積極邀請轄區學校參訪，透過職訓師對專業技術的介紹，讓參訪學生動手操作模擬銲接機，寓教於樂，體驗銲接的專業與樂趣。並邀請分署培訓的選手，面對面與參訪學生分享訓練的甘苦及成就，增進參訪學生對銲接職類的認識，為銲接人才的培育。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，傳統銲接訓練需投入大量練習時間及訓練成本，且對初學者而言，危險性相對較高，高分署運用AI及虛實整合技術導入訓練，能縮短訓練時間，並降低危險及事故，打造安全、效率的訓練環境，為銲接技術的培訓注入了新的活力與可能性。此外，積極向下紮根及推廣，讓更多青年了解銲接技術的廣泛應用及未來發展前景，期能吸引投入銲接工作。未來，高分署仍會持續引進各項新式訓練設備，培訓專業人才。