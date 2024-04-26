失聯移工逾8.5萬人！勞動部說明，移工失聯原因包括經濟因素、勞動條件、雇主不當對待、非法媒介等，2023年從預防面、查處面及裁罰面加強各項措施。但就業服務法草案早在2019年就送至行政院，但至今仍卡關。

勞動部說明，移工失聯人數上升肇因於2021年至2022年疫情期間，各國邊境管制及航班減少，新移工無法引進、屆滿移工難以出境，勞動力市場供需失衡，不利失聯遣返作業，疫後已正常引進、遣返恢復常態，勞動部加強外國仲介選工責任、提升勞動條件及權益保障、檢討政策引導合法僱用，失聯情形已趨緩。

此外，勞動部2023年已跨部會鬆綁移工政策，包括6月開放各級營造業移工並再調高名額至1.5萬名；調高農業移工名額至1.2萬名、修正小型農戶核配比率1：1，並擴大農糧工作範圍及新增林業；新增製造業承接轉出移工增額5％機制；放寬機構看護將護理人力納入本外勞1：1比例計算；10月再家庭看護移工增列3大類對象多元認定免評巴氏量表；開放特定工廠移工6000名。

此外，勞動部為自海外源頭管理，將加強外國仲介源頭選工責任，2023年9月已修法建立失聯率過高外國仲介暫停引進機制，2024年3月啟動首波停權處分，預計將於2024年6月處分停權。此外，勞動部還將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任；對於失聯情形較嚴重的國家，則將循雙邊會議要求改善，並檢討調整勞務合作策略。

勞動部表示，為加強嚇阻並嚴懲非法容留、聘僱及非法媒介外國人工作等行為，已擬具就服法部分條文修正草案，未來將針對非法僱用由現行依每案15萬元到75萬元裁罰，提高為依每人計罰；另提高非法媒介罰鍰3倍，從每案10萬到50萬元罰鍰，提高依每人開罰30萬元到150萬元，且加重刑責。