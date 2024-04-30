移工留才久用說明會高雄地區場次表。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

目前在台移工人數已超過75萬人，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任中階技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作，5月至7月期間，將在高雄地區每月各辦理1場次「移工留才久用方案」說明會，讓雇主獲取聘僱中階技術人力等相關資訊。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，目前在台移工人數已超過75萬人，移工長時間在台工作，不僅熟悉我國生活環境，且有著純熟的技術，為積極協助雇主留用優秀資深移工，勞動部從2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任中階技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作。

高屏澎東分署表示，除可免繳就業安定費、資深移工沒有在台工作年限限制外，移工轉任中階技術人力後，原名額也可再彈性運用；另一方面，移工從事中階技術工滿5年後，符合資格可以申請永久居留，續留台灣發展。方案推動至今年4月中旬止，勞動部已核准中階技術人力共計2萬7066人，其中產業類1萬1001人、社福類1萬6065人。

為協助雇主快速申辦中階技術人力，勞動部於去年12月先在新竹縣成立「移工留才久用服務中心」，今年結合勞動部發展署各分署、工業區及總工業會等相關單位，在各縣市辦理多場「移工留才久用方案」宣導說明會，高屏澎東分署補充說明，將於今年5月16日在國立高雄大學、6月18日在高雄威保智能國際商務中心、7月12日在高雄總工業會，各辦理1場次「移工留才久用方案」說明會，如有興趣事業單位及民眾可報名參加。