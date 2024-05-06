勞動部為解決中階技術人力缺口、協助雇主留用資深優秀外國人才，推動「移工留才久用方案」，並成立「移工留才久用服務中心」，為了讓雇主更清楚了解方案內容，今年5月至7月將在雲嘉南地區舉辦說明會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署鼓勵有興趣民眾及事業單位報名參加。

國內就業人口結構改變，加上邁入超高齡社會，面臨勞動力短缺，在確保國人就業前提下，政府開放引進移工，人數目前已逾75萬人，儼然成為一股不可或缺的生產力。但受限法規，許多優秀移工期滿便返回母國，致人才流失，實在可惜。

勞動部為解決中階技術人力問題，前年開始推動「移工留才久用方案」，取消工作年限限制，開放符合資格的移工、僑外生繼續從事中階技術工作，截至今年4月底止，移工留才久用已為國內留下2萬7949人，其中產業類1萬1334人；社福類最多，有1萬6615人，占了6成。

勞動力發展署雲嘉南分署表示，為減輕民眾申辦作業上的不便，勞動部去年底在新竹成立「移工留才久用服務中心」，為擴大服務企業，今年結合勞動力發展署各分署、地方工業園區及工會團體辦理說明會，雲嘉南地區自5月起至7月止，幾乎每月一場，詳請可至「移工留才久用服務中心」官網查詢。