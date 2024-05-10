我國全台約有14萬名外送員，參與的外送平台主要為UberEATS及foodpanda等2大平台，但屢屢傳出雙方糾紛，勞動部因而成立「外送工會及外送平台業者對話平台」，近日開會後發文予平台業者要求外送報酬明確化及可預測性，但3月18日發文至今，2大平台業者仍未回應。

外送工會及外送平台業者對話平台邀請專家學者、工會及業者等與會，共召開5次會議討論。外送工會在會中指出，外送員報酬結構應包含基本費、里程費、等待時間及樓層費等項目，且計算方式應精準、合理、可預測性建議。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞動部認同工會建議，認為有助於保障外送員報酬穩定，因此在3月18日正式發文予平台業者，要求業者應慎重思考工會提出的訴求。

此外，除了報酬以外，工會也很關注「停權」機制，王厚偉說，遭停權後嚴重影響外送收入，工會也認同接受合理懲處，但應要檢視有無構成停權行為，公司則稱不能告訴投訴人個資，因此勞動部建議成立由第三方公正人士協助檢視，避免雙方再就該問題爭議。

王厚偉呼籲，外送平台應盡可能照顧外送夥伴，也符合外送員工作權保障。