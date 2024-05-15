Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，未來市占率將破8成，勞動部長許銘春表示，已向公平會表達，審查時需重視14萬名外送員權益，29日將與外送產業工會、2家平台業者舉行對話會議，盼業者針對工會提出的議題給出具體回應。

2外送龍頭合併市占破8成，勞動部邀業者、工會29日3方對話。勞動部長許銘春（圖）會前受訪。（劉宗龍攝）

許銘春今表示，得知併購消息後，第一時間向公平會表達，未來審查併購案時，務必重視14萬名外送員的權益，必須要求2家平台業者，針對未來這些外送員是否全數留用轉換平台？外送費用計費方式是否改變？讓外送員安心工作，不能因為併購就減損其權益。

許銘春說，後續勞動部將配合公平會審查並提供意見，讓外送工會參與公聽會表達意見，務必讓整個併購審查過程能保障外送員權益，呼籲Uber Eats公司善盡企業社會責任，併購審查過程要針對外送工會重視的整體費用結構的公開透明，以及停權的申訴機制等，要展現誠意具體回應。

許銘春提到，勞動部29日將與工會、2平台業者召開對話會議，將要求業者，要針對工會重視的費用公開透明等主張，要有具體回應，開會對話過程，也將提供給公平會參考。