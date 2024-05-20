針對近期2大外送平台Ubereats跟Foodpanda可能合併一事，民進黨新北市議員黃淑君今（20）日於議會質詢勞工局及法制局，希望透過勞務契約、自治條例修正等方式，保障外送員相關權利，勞工局長陳瑞嘉回應將在2個月內研議。

黃淑君指出，2外送平台抽成方式與計價方式皆不相同，若是合併恐會影響外送員權益，而新北市外送平台業者管理自治條例於2022年8月正式上路，條例當中雖明定外送平台業者與外送員成立外送訂單前，應向外送員揭露每筆訂單報酬之計價方式，但並未規範不得擅自變動，因此曾發生平台突然增設平台費，導致外送員報酬變相被減價的情況發生，且至今沒有裁罰紀錄。

黃淑君表示，近期台北市勞動局已研議訂定外送平台勞務契約示範條款，並預計在2個月內送至相關單位參考，而2大平台當中，Ubereats就設籍在新北市，勞工局具有直接管轄權，應該比照北市做法，捍衛新北市外送人員相關權益。

此外，新北市外送平台業者管理自治條例並無明文規範勞工及消費者之權利，所以黃淑君也要求法制局針對自治條例召開研討會，對於條文內容進行修訂，以符合現況以及外送人員權益。

針對黃淑君的建議，勞工局長陳瑞嘉回應，會先研議了解台北市的做法，若是為了外送人員的權利，絕對會全力以赴，也承諾會在2個月內完成研議，與台北市一起合作；法制局長蔡庭榕也表示，會配合和勞工局一起來做。

勞工局補充，自治條例上路至去年底為止，已會同相關單位對平台業者實施7場次的聯合稽查，其中Foodpanda在去年3月發生外送員受傷案件，未於知悉後8小時通報，已依自治條例規定裁處3萬元罰鍰。今年仍以每半年1次的頻率對外送平台業者實施聯合稽查，如發現有違反自治條例規定者，將依法處理。

至於外送平台勞務契約範本，目前勞工局正在蒐整相關資料，未來將邀集專家學者共同訂定並提供平台業者參考。